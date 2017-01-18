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14:38 (мск), источник: ТАСС

На благоустройство Новосибирской области выделят втрое больше средств

Объем финансирования увеличится до 1,3 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Финансирование программы благоустройства Новосибирской области в 2017 году увеличится в три раза до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики региона Евгений Ким.

«Общий объем (финансирования программы) составит 1,3 млрд рублей. Это связано с тем, что федеральный центр выделил по своей программе “Создание комфортной среды” Новосибирской области 475 млн рублей. При этом условия федерального финансирования таковы, что 40% средств направляет федеральный центр, 60% — субъект федерации», — сказал он на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области.

По данным ведомства, ранее на реализацию программы было предусмотрено 415 млн рублей. Увеличение финансирования позволит провести мероприятия по благоустройству почти в 15% населенных пунктов Новосибирской области. Будет создано порядка 84,6 тыс. кв. м зон озеленения, зон отдыха, спортивных площадок. Общий объем финансирования программы, рассчитанной на 2015−2020 годы, составляет 11,9 млрд рублей.

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