МВД начало проверку Татфондбанка и Интехбанка по жалобам клиентов

«Проверяется каждое заявление от клиентов этих банков. Пока никаких дел не возбуждено. Процессуальные решения будут приниматься по итогам проверок», — сказали РБК в пресс-службе МВД по республике Татарстан.

Проверку заявлений от вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь главка Люция Тимергалиева.

«На сегодня к нам поступило 130 заявлений. Это заявления как от физлиц, так и от юрлиц. Сотрудники управления сейчас проверяют все заявления на предмет того, есть ли основания для возбуждения уголовного дела», — рассказала Тимергалиева.

Представитель пресс-службы Татфондбанка Маргарита Державина на вопрос РБК о том, проводит ли МВД проверки в кредитной организации, заявила, что по этому вопросу комментариев пока не дают.

13 декабря 2016 года Татфондбанк объявил о приостановке обслуживания клиентов с 14 по 17 декабря «для разработки комплекса мер по восстановлению ликвидности». 15 декабря Банк России ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

Временная администрация в казанском Интехбанке была введена с 23 декабря. Регулятор объяснил это решение неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков.

12 января глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что правительство республики проводит переговоры с крупными вкладчиками Татфондбанка о возможности капитализации их депозитов в случае принятия решения о его санации.