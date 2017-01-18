МВД начало проверку Татфондбанка и Интехбанка по жалобам клиентов
В Татарстане проводятся проверки в Татфондбанке и Интехбанке по заявлениям клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
В Татарстане проводятся проверки в Татфондбанке и Интехбанке по заявлениям клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
«Проверяется каждое заявление от клиентов этих банков. Пока никаких дел не возбуждено. Процессуальные решения будут приниматься по итогам проверок», — сказали РБК в
Проверку заявлений от вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщила РБК
«На сегодня к нам поступило 130 заявлений. Это заявления как от физлиц, так и от юрлиц. Сотрудники управления сейчас проверяют все заявления на предмет того, есть ли основания для возбуждения уголовного дела», — рассказала Тимергалиева.
Представитель
13 декабря 2016 года Татфондбанк объявил о приостановке обслуживания клиентов с 14 по 17 декабря «для разработки комплекса мер по восстановлению ликвидности». 15 декабря Банк России ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.
Временная администрация в казанском Интехбанке была введена с 23 декабря. Регулятор объяснил это решение неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков.
12 января глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что правительство республики проводит переговоры с крупными вкладчиками Татфондбанка о возможности капитализации их депозитов в случае принятия решения о его санации.