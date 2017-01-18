В Ростовской области выявлено около двух тысяч срывов газовых пломб
В Ростовской области специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили более двух тысяч случаев нарушения целостности пломб и установки поддельных заглушек.
В Ростовской области специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили более двух тысяч случаев нарушения целостности пломб и установки поддельных заглушек.
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«Есть основание полагать, что в этих регионах работают недобросовестные частные специалисты, которые зарабатывают на противоправных действиях, нарушая работу газовых счетчиков. А владельцы, заказывающие эти переделки, становятся ворами», — считает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Все нарушители переводятся на норматив потребления, который значительно выше, чем оплата по счетчику. Кроме этого, им придется заплатить за пользование природным газом по нормативу за три месяца в десятикратном размере.