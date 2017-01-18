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14:58 (мск), источник: Newtimes.kz

Налоговики борются с уклонистами от взносов в фонд медстрахования

Налоговые органы осуществляют контроль за работодателями, не платящими взносы в фонд социального медицинского страхования, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство здравоохранения и социального развития.

Источник: Newtimes.kz

Работодателей, не производящих отчисления и взносы в фонд медстрахования, ждет штраф. Об этом говорится в официальном ответе ведомства.

«Неисполнение либо ненадлежащее исполнение работодателем обязанностей, предусмотренных законодательством об ОСМС, в виде неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты отчислений и взносов работодателями, индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами влечет предупреждение», ― объяснили в Минздраве.

При повторной неуплате на работодателей налагаются штрафы.

«В течение года после наложения административного взыскания налагается штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства — в размере пятидесяти процентов от суммы неуплаченных, несвоевременно или неполно уплаченных отчислений и взносов на ОСМС», ― добавили в ведомстве.

Что касается снижения зарплаты для уклонения от выплат в фонд медстрахования, то, как отметили в министерстве, с этим активно борются налоговые органы.

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