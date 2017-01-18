Омские депутаты разобрались с грядущим ремонтом дорог в Омске

Сегодня, 18 января, в Омском городском Совете состоялось очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты совместно с представителями мэрии обсудили грядущую реконструкцию дорог в Омске.

«В 2017 году нами запланирован ремонт 311 участков общей площадью 340 тысяч квадратных метров. На это из городского бюджета будет выделен 71 миллион рублей, по этому показателю мы не отстаем от прошлого года. В приоритетном отношении будут самые запущенные и оживленные трассы. Также началась работа комиссии, созданной по программе “Безопасные дороги”. На нее из федерального бюджета будет выделено 960 миллионов рублей, из областного — 90 миллионов», — пояснил докладчик, первый заместитель мэра города Сергей Фролов.

Однако пробежавшиеся глазами по предварительному плану работ депутаты оказались смущены рядом его деталей. Так, Игорь Никитин расстроился, что ремонт будет преимущественно ямочным, а не полной реконструкцией. А Александра Иванова смутили некоторые конкретные улицы.

«Я вот увидел в документе, что планируется ремонт разворотной площадки близ завода “Омский каучук”. Но там ведь нет муниципального транспорта в принципе! Зато вот улица Коммунальная и проспект Губкина просто изуродованы. По ним каждый день 3000 человек добираются на работу и обратно», — заявил депутат.

На это первый вице-мэр пояснил, что проект является предварительным и в нем могут быть изменения, больше всего стоит их ожидать в мае, когда начнутся основные работы. Также он пояснил, как именно будут расходоваться деньги Москвы и области.

«Проект называется “Безопасные дороги омской агломерации”. Это территория города плюс 100 километров вокруг него. Естественно, что и нашим дорогам что-то из этих 960 федеральных миллионов достанется, но что конкретно, пока неясно. Есть план на 32 дороги, в частности Красноярский тракт», — отметил Фролов.

В целом же депутаты остались довольны объяснениями чиновника, а председатель комитета Дмитрий Лицкевич попросил администрацию составить подробный план со сроками ремонта, какой мэрия готовила в прошлом году. Фролов пообещал его предоставить в ближайшее время.