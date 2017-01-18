Правительство планирует ограничить сумму оплаты за отопление в январе

На январь пришлось не только подорожание тарифов, но и сильные морозы. Сколько придется платить за тепло жителям Минска по итогам первого месяця 2017 года, рассказал гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов, передает Тut.by.

По словам Смирнова, на уровне правительства сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы ограничить уровень платы за тепло в январе.

«Увеличение будет, но рассматривается вопрос, чтобы не было резкого скачка. Решение будет принято в течение 5−7 дней», — поясняет гендиректор.

Например, с минчан могут взять за отопление в январе только часть фактической суммы, а остальное добрать в апреле, когда большую часть месяца топить в квартирах уже не будут.

«Пока делаются расчеты, но такой пример был в 2006 году, когда правительство приняло соответствующее решение», — говорит Виталий Смирнов.