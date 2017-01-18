В волгоградских почтовых отделениях появятся электронные очереди

100 систем уже обслуживают почтовые отделения столицы. В конце минувшего года 50 электронных сервисов заработали в регионах России.

В 2017 году Почта России установит еще 1350 электронных очередей. В Южном федеральном округе сервис появится в 130 отделениях. Для оборудования и запуска систем электронных очередей Почта России уже приобрела в лизинг 1500 аппаратно-программных комплексов отечественного производства. Для дальнейшего внедрения еще столько же оборудования будет приобретено в 2017 году. Общая же потребность Почты России в аппаратно-программных комплексах — 5000 систем.

Система электронной очереди будет устанавливаться по «смарт-подходу», когда для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Так, в отделении почтовой связи, имеющем 3−4 окна, порядок в очереди будет показывать только центральное табло.

«Смарт-подход» позволяет оснастить системами электронных очередей большее количество отделений, так как не тратятся лишние средства. Есть и «очередность» в оборудовании: первыми системы получат те отделения почтовой связи, в которых более трех окон приема посетителей и наиболее интенсивный график работы.

— Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора, — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.

ФГУП «Почта России» — это одно из стратегических предприятий страны. В его сети — 42 тыс. отделений, на которых трудятся около 350 тысяч почтовых работников.