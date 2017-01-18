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16:49 (мск), источник: Ежедневник.by

Землю у Дома правительства в центре Минска выставили на аукцион

На пустующем участке с бараками, который некогда хотел застраивать Юрий Чиж, появится элитный жилищный комплекс.

Источник: Ежедневник.by

Участок возле площади Богушевича и Дома правительства, в квартале улиц Немига — Коллекторная — Цеткин, выставили на аукцион, сообщает tut.by.

На месте двух двухэтажных бараков, которые сейчас тут стоят, появится «жилищный комплекс повышенной комфортности с объектами социально-общественного назначения и подземной парковкой».

Площадь земельного участка 0,95 гектара. Начальная цена лота — 543,8 тысяч рублей.

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Есть и обременение: покупателю придется снести-таки бараки и здание трансформаторной подстанции по ул. К. Либкнехта, 17б. Также надо будет выплатить компенсацию «Трайплу», который потратился на отселение бараков.

Условия по тому, как должно выглядеть будущее элитное жилье, не прописаны. Но поскольку участок находится в непосредственной близости к историческому центру Минска, недалеко стоит Дом правительства, Музыкальный театр, Немига, скорее всего, на проект наложат определенные ограничения по высотности.

Несколько лет назад этот участок выделили компании Юрия Чижа «Трайпл», которая должна была построить на месте бараков гостиницу. Партнером бизнесмена должна была стать InterContinental Hotels Group (IHG), глобальная гостиничная компания. Они планировали строить четырехзвездочный отель сети Holiday Inn — Holiday Inn Minsk. Планировалось, что строительство начнется в 2015 году и завершится через год.

Но строить гостиницу бизнесмен передумал, и землю у компании изъяли.

Аукцион пройдет 14 февраля в Минском городском центре недвижимости.

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