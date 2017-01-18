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18:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Приставы в Татарстане взыскали 205 млн рублей по зарплате

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Взысканная судебными приставами Татарстана сумма за 2016 год составила 205,5 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем за 2015 год, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

В 2016 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 9 345 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 308 миллионов рублей.

В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер окончено фактическим исполнением 7 503 исполнительных производств. Взысканная сумма составила 205,5 миллиона рублей.

Приоритетной задачей в работе судебных приставов является принудительное взыскание задолженности по заработной плате.

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