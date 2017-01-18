Приставы в Татарстане взыскали 205 млн рублей по зарплате
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Взысканная судебными приставами Татарстана сумма за 2016 год составила 205,5 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем за 2015 год, сообщает
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Взысканная судебными приставами Татарстана сумма за 2016 год составила 205,5 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем за 2015 год, сообщает
В 2016 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 9 345 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 308 миллионов рублей.
В результате принятых судебными
Приоритетной задачей в работе судебных приставов является принудительное взыскание задолженности по заработной плате.