Приставы в Татарстане взыскали 205 млн рублей по зарплате

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Взысканная судебными приставами Татарстана сумма за 2016 год составила 205,5 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем за 2015 год, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.