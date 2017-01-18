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18:51 (мск), источник: РИА Крым

В Минэкологии Крыма рассказали, как будут развивать Тихую бухту

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости (Крым). На территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» планируется создать рекреационный проект «Хамелеон». Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Источник: РИА "Новости"

«Особо охраняемые территории должны быть открыты для массового посещения всего населения, но государственных средств на обустройство инфраструктуры недостаточно. Поэтому есть необходимость привлекать инвестиции для создания соответствующей туристической инфраструктуры. На территории РК одним из таких объектов и является ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», — отметил Нараев.

По его словам, проект обустройства Тихой бухты и мыса Хамелеон Минэкологии Крыма разрабатывает вместе с Общественной палатой РК и администрацией Феодосии. В рамках его реализации на территории ландшафтно-рекреационного парка разместят необходимые для отдыха объекты.

«В прошлом году мы хотели провести конкурс и найти управляющую компанию, которая будет нести ответственность за всю территорию парка — 2500 гектаров. Просто тратить государственные деньги на уборку мусора не совсем эффективно: если люди отдыхают, то они должны какие-то минимальные средства оставлять… Проект (по обустройству Тихой бухты — ред.) будет отвечать требованиям природоохранного законодательства, плюс там будет необходимая инфраструктура, которая поможет обеспечить порядок и чистоту на этой территории», — сказал Нараев.

Он также отметил, что с посетителей будет взыматься небольшая плата, которая пойдет на поддержание порядка на территории природного объекта.

Глава ведомства уточнил, что в феврале планируется объявить конкурс, победитель которого и будет реализовывать проект «Хамелеон».

Нараев также сообщил, что министерство планирует передать в управление Лисью бухту.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее Минприроды Крыма пыталось передать Тихую и Лисью бухты в управление, однако столкнулось с несогласием общественности. Было принято решение, что порядок в бухтах будут наводить активисты, но подобное решение вопроса не привело к положительному результату.

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