Правительство повышает меры для защиты потребителей

В частности предложили сделать обязательным информирование потребителей о составе продуктов. Согласно новому законопроекту производители обязаны указывать на продуктах: название, состав, вес, срок годности и условия хранения. Кроме того, обязательно указывать специальные ингредиенты и те, которые могут вызвать аллергию.

Кроме того, сегодня правительство одобрило решение о внедрении Системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов. Она будет действовать на национальном уровне и позволит немедленно обнаружить угрозы для здоровья человека.