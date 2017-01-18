Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
8 экспериментальных методов похудения
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Певица Натали скрывает беременность
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
21:04 (мск), источник: Publika.md

Правительство повышает меры для защиты потребителей

На сегодняшнем заседании правительства обсуждали защиту здоровья и прав потребителей.

Источник: Publika.md

В частности предложили сделать обязательным информирование потребителей о составе продуктов. Согласно новому законопроекту производители обязаны указывать на продуктах: название, состав, вес, срок годности и условия хранения. Кроме того, обязательно указывать специальные ингредиенты и те, которые могут вызвать аллергию.

Кроме того, сегодня правительство одобрило решение о внедрении Системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов. Она будет действовать на национальном уровне и позволит немедленно обнаружить угрозы для здоровья человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГ
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
Журналисты США написали открытое письмо Дональду Трампу
Минздрав предлагает ограничить рекламу колбасы и шоколада по ТВ
Мужчинам хотят дать льготы при поступлении в педагогические вузы
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на выступление под нейтральным флагом
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого произошел 93 года назад.
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь