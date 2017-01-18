Альфа-банк предсказал рост курса доллара до 65 руб. в 2017 году

Курс рубля укрепился с 65 руб./$ в конце ноября до 59−60 руб./$ к январю 2017 года после повышения цен на нефть до $55 за баррель на фоне сделки ОПЕК и нефтедобывающих стран по ограничению добычи сырья. Кроме того, в конце декабря российский рынок укрепился во мнении, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа санкции против России могут быть отменены: формирование ожиданий в отношении притока капитала в Россию способствовало укреплению рубля с начала этого года, напоминает Орлова.

Однако такие ожидания стоит считать преувеличенными, полагает аналитик. «Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, то есть от роста импорта и дефицита долларовой ликвидности», — пишет Орлова.

Счет текущих операций находится под давлением роста импорта: этот показатель (год к году) ускорился с 5,6% в 3 квартале 2016-го до 8,5% в 4 квартале, говорится в прогнозе. В Альфа-Банке ожидают, что в 2017 году рост импорта вырастет до 10%. При этом ненефтяной экспорт снизился в 2016 году на 10%.

«В совокупности это привело к тому, что профицит текущего счета в 4 квартале 2016 года составил всего $7,8 млрд против $11 млрд, которые ожидали мы на фоне роста нефтяных цен; и $22,2 млрд против $26,7 млрд, которые ожидали мы по итогам 2016 года», — пишет Орлова. По ее мнению, сильный счет текущих операций является ключевым фактором для динамики курса рубля, но такие результаты 2016 года стоит считать разочаровывающими.