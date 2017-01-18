Альфа-банк предсказал рост курса доллара до 65 руб. в 2017 году

Курс рубля укрепился с 65 руб./$ в конце ноября до 59−60 руб./$ к январю 2017 года после повышения цен на нефть до $55 за баррель на фоне сделки ОПЕК и нефтедобывающих стран по ограничению добычи сырья. Кроме того, в конце декабря российский рынок укрепился во мнении, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа санкции против России могут быть отменены: формирование ожиданий в отношении притока капитала в Россию способствовало укреплению рубля с начала этого года, напоминает Орлова.
Однако такие ожидания стоит считать преувеличенными, полагает аналитик. «Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, то есть от роста импорта и дефицита долларовой ликвидности», — пишет Орлова.
Счет текущих операций находится под давлением роста импорта: этот показатель (год к году) ускорился с 5,6% в 3 квартале 2016-го до 8,5% в 4 квартале, говорится в прогнозе. В Альфа-Банке ожидают, что в 2017 году рост импорта вырастет до 10%. При этом ненефтяной экспорт снизился в 2016 году на 10%.
«В совокупности это привело к тому, что профицит текущего счета в 4 квартале 2016 года составил всего $7,8 млрд против $11 млрд, которые ожидали мы на фоне роста нефтяных цен; и $22,2 млрд против $26,7 млрд, которые ожидали мы по итогам 2016 года», — пишет Орлова. По ее мнению, сильный счет текущих операций является ключевым фактором для динамики курса рубля, но такие результаты 2016 года стоит считать разочаровывающими.
Не имеет прочного фундамента и надежда на снятие международных санкций, полагает Орлова. Сейчас Россия все еще отрезана от глобальных рынков, банки работают в условиях ограниченной валютной ликвидности, дефицит которой обострился с осени 2016 года, что ограничивает возможность укрепления рубля, пишет аналитик.
Кроме того, негативно повлиять на курс рубля может любое решение повысить расходы бюджета выше прогнозных, а также любые другие решения или факторы, которые могли бы разогнать инфляцию, считает Орлова. «Потенциал укрепления рубля в основном зависит от способности правительства тщательно подготовить и провести реформы, что может стать приоритетом только после 2018 года», — отмечает эксперт. А до этого времени при текущих ценах на нефть рубль будет торговаться в диапазоне 60−65 руб./$, считает Орлова. Следовательно, текущий курс рубля можно считать и хорошим моментом для покупки валюты, добавляет она.
Повышенные надежды на скорую отмену или ослабление международных санкций действительно стоит считать переоцененными, говорит главный аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Так, 17 января в обзоре аналитиков Deutsche Bank отмечалось, что вероятность ослабления санкций США против России уже в марте-апреле 2017 года составляет 65%. По мнению Лапшиной, вероятность такого события — максимум 25%. В этом случае курс доллара может ослабнуть до 56−57 руб., говорит она.
Но наиболее вероятно все же ослабление курса рубля по сравнению с текущими значениями, допускает Лапшина. «Базовый вариант и для первого квартала, и всего 2017 года — 60 руб./$», — полагает аналитик. Негативный для рубля фактор в 2017 году, по мнению Лапшиной, — большой дефицит бюджета и уменьшение Резервного фонда.
Среднегодовой курс доллара в этом году может составить 62 руб./$ при цене нефти $55 за баррель, говорит главный экономист «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. Если нефть подешевеет до $50 за баррель, В этом случае курс доллара может ослабнуть до 56−57 руб., добавляет он. Со второго квартала курс российской валюты может начать снижение из-за повышения спроса на валюту для выплат по внешним долгам и снижения профицита текущего счета, допускает Кузьмин. Поэтому сейчас в целом неплохой момент для покупки валюты, но разве что для диверсификации сбережений, добавляет он.
В среду, 18 января, основная торговая сессия на Московской бирже завершилась укреплением курса рубля до 59,3 руб./$, что на 11 коп. ниже уровня закрытия вторника. Цена нефти марки Brent, по данным биржи ICE, в 19:00 мск составляла $54,31 за баррель.