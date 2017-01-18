Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Сын Ирины Винер ликвидировал одну из своих компаний
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
12Юбилей Ренаты Литвиновой
21:55 (мск), источник: РБК

Альфа-банк предсказал рост курса доллара до 65 руб. в 2017 году

Курс рубля к доллару может опуститься в 2017 году с текущих значений до 60−65 руб./$. Такой сценарий гораздо более вероятен, чем укрепление курса российской валюты, говорится в прогнозе главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, поступившем в редакцию РБК.

Источник: РИА "Новости"

Курс рубля укрепился с 65 руб./$ в конце ноября до 59−60 руб./$ к январю 2017 года после повышения цен на нефть до $55 за баррель на фоне сделки ОПЕК и нефтедобывающих стран по ограничению добычи сырья. Кроме того, в конце декабря российский рынок укрепился во мнении, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа санкции против России могут быть отменены: формирование ожиданий в отношении притока капитала в Россию способствовало укреплению рубля с начала этого года, напоминает Орлова.

Однако такие ожидания стоит считать преувеличенными, полагает аналитик. «Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, то есть от роста импорта и дефицита долларовой ликвидности», — пишет Орлова.

Счет текущих операций находится под давлением роста импорта: этот показатель (год к году) ускорился с 5,6% в 3 квартале 2016-го до 8,5% в 4 квартале, говорится в прогнозе. В Альфа-Банке ожидают, что в 2017 году рост импорта вырастет до 10%. При этом ненефтяной экспорт снизился в 2016 году на 10%.

«В совокупности это привело к тому, что профицит текущего счета в 4 квартале 2016 года составил всего $7,8 млрд против $11 млрд, которые ожидали мы на фоне роста нефтяных цен; и $22,2 млрд против $26,7 млрд, которые ожидали мы по итогам 2016 года», — пишет Орлова. По ее мнению, сильный счет текущих операций является ключевым фактором для динамики курса рубля, но такие результаты 2016 года стоит считать разочаровывающими.

Не имеет прочного фундамента и надежда на снятие международных санкций, полагает Орлова. Сейчас Россия все еще отрезана от глобальных рынков, банки работают в условиях ограниченной валютной ликвидности, дефицит которой обострился с осени 2016 года, что ограничивает возможность укрепления рубля, пишет аналитик.

Кроме того, негативно повлиять на курс рубля может любое решение повысить расходы бюджета выше прогнозных, а также любые другие решения или факторы, которые могли бы разогнать инфляцию, считает Орлова. «Потенциал укрепления рубля в основном зависит от способности правительства тщательно подготовить и провести реформы, что может стать приоритетом только после 2018 года», — отмечает эксперт. А до этого времени при текущих ценах на нефть рубль будет торговаться в диапазоне 60−65 руб./$, считает Орлова. Следовательно, текущий курс рубля можно считать и хорошим моментом для покупки валюты, добавляет она.

Читайте также
Греф предупредил об опасности дорогой нефти и сильного рубля

Повышенные надежды на скорую отмену или ослабление международных санкций действительно стоит считать переоцененными, говорит главный аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Так, 17 января в обзоре аналитиков Deutsche Bank отмечалось, что вероятность ослабления санкций США против России уже в марте-апреле 2017 года составляет 65%. По мнению Лапшиной, вероятность такого события — максимум 25%. В этом случае курс доллара может ослабнуть до 56−57 руб., говорит она.

Но наиболее вероятно все же ослабление курса рубля по сравнению с текущими значениями, допускает Лапшина. «Базовый вариант и для первого квартала, и всего 2017 года — 60 руб./$», — полагает аналитик. Негативный для рубля фактор в 2017 году, по мнению Лапшиной, — большой дефицит бюджета и уменьшение Резервного фонда.

Среднегодовой курс доллара в этом году может составить 62 руб./$ при цене нефти $55 за баррель, говорит главный экономист «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. Если нефть подешевеет до $50 за баррель, В этом случае курс доллара может ослабнуть до 56−57 руб., добавляет он. Со второго квартала курс российской валюты может начать снижение из-за повышения спроса на валюту для выплат по внешним долгам и снижения профицита текущего счета, допускает Кузьмин. Поэтому сейчас в целом неплохой момент для покупки валюты, но разве что для диверсификации сбережений, добавляет он.

В среду, 18 января, основная торговая сессия на Московской бирже завершилась укреплением курса рубля до 59,3 руб./$, что на 11 коп. ниже уровня закрытия вторника. Цена нефти марки Brent, по данным биржи ICE, в 19:00 мск составляла $54,31 за баррель.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
59.1830   -0.22
$
Доллар США ММВБ
59.3875   -0.02
Евро ЦБ
63.2252   -0.06
Евро ММВБ
63.3300   -0.25
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГ
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Журналисты США написали открытое письмо Дональду Трампу
Эксперт: писать о вреде употребления водки на бутылке нет смысла
Мужчинам хотят дать льготы при поступлении в педагогические вузы
Войска Сенегала готовы к вторжению в Гамбию
Спорт
Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на выступление под нейтральным флагом
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого произошел 93 года назад.
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь