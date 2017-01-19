На Кубани выросла стоимость продуктовой корзины

Это только за самый необходимый набор. Молоко, масло, хлеб, овощи, крупы, мясо. Килограмм хлеба в январе 2016 года стоил более 44 рублей. Теперь — почти 58. При том, что в этом году собрали рекордный урожай зерновых.

Стоимость молока увеличилась на 3 рубля. Килограмм сливочного масла подрос в цене до 407 рублей.

Дороже стало мясо, за килограмм говядины просят на 8 рублей больше. За год заметно набрала в цене гречка. Более десяти рублей. Кубанцы на фоне таких ценовых скачков ведут свою статистику.