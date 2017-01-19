На Кубани выросла стоимость продуктовой корзины
По данным Краснодарстата, пропитание одного человека в месяц теперь обойдется примерно в три тысячи рублей.
По данным Краснодарстата, пропитание одного человека в месяц теперь обойдется примерно в три тысячи рублей.
Это только за самый необходимый набор. Молоко, масло, хлеб, овощи, крупы, мясо. Килограмм хлеба в январе 2016 года стоил более 44 рублей. Теперь — почти 58. При том, что в этом году собрали рекордный урожай зерновых.
Стоимость молока увеличилась на 3 рубля. Килограмм сливочного масла подрос в цене до 407 рублей.
Дороже стало мясо, за килограмм говядины просят на 8 рублей больше. За год заметно набрала в цене гречка. Более десяти рублей. Кубанцы на фоне таких ценовых скачков ведут свою статистику.
— Процентов 5−10 в среднем. Потому что
— Овощи подешевле стали.
— Сыры подорожали сильно, колбасы.
— Вообще, все подорожало перед новым годом. С ноября месяца. Скачок цен был очень хороший.