Частники пришли в систему ЖКХ, чтобы создать конкурентную среду

Возможность прихода частных компаний в ЖКХ — одна из задач реформирования системы. Сегодня частники могут участвовать в конкурсных торгах, выигрывать их и заниматься различными видами работ.

«Основная задача прихода частника в ЖКХ — это создание конкурентной среды», — рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов, отметив при этом, что частный бизнес пока с опаской смотрит на данную возможность.

Тем не менее, многие частники, по его словам, достаточно активны. Например, сегодня многие компании, занимающиеся ремонтом электропроводки, монтажом люстр, малярными и другими видами работ, просят службу «115» направлять им заявки минчан на оказание бытовых услуг.

В связи с этим планируется, что в первом квартале текущего года будет проведен конкурс среди тех, кто заявляет о готовности оказывать населению данные услуги. Выигравшие конкурс компании заключат договор с управлением контакт-центра и службой заказчика. Впоследствии потребитель сможет воспользоваться на выбор либо услугой ЖЭСа, либо услугой такой аккредитованной компании.

При этом Виталий Смирнов отметил, что в целом, наибольший интерес сегодня для частных компаний представляют вопросы текущего и капитального ремонта.

«Так, в сфере текущего ремонта столицы на долю частных компаний приходится 70%, тогда как оставшиеся 30% — на ЖКХ», — привел он пример.

Кроме того, Смирнов отметил, что впервые частные компании предложили свои услуги в таких сферах как техническое обслуживание жилфонда, уборка мест общего пользования и уборка дворовых территорий.

«Были проведены конкурсы на определение исполнителей данных услуг. Условия конкурса выдвигал заказчик. Основные требования: сроки, наличие лицензии и квалифицированный персонал», — пояснил директор Минского городского жилищного хозяйства.

Считается, что конкуренция в системе ЖКХ не только улучшит качество производимых работ, но и значительно сэкономит средства, которые потом могут пойти, к примеру, на благоустройство придомовых территорий.