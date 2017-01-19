Банки бьют карту «Мир»

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Как стало известно «Ъ», сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир».

Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств. Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», внесенные 22 декабря прошлого года в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Об этом «Ъ» рассказали несколько источников, близких к кредитным организациям из топ-10. По данным собеседников «Ъ», такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и другие банки. Это письмо планируется направить уже на следующей неделе, уточнили собеседники «Ъ».



Согласно внесенному законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир». Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. «После этого срока по указанным банковским счетам операции с использованием платежных карт на территории Российской Федерации осуществляются только с использованием национальных платежных инструментов», — указано в законопроекте.

Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты «Мир», пояснили в Национальной платежной ассоциации.



Официально представители банков утверждают, что технически эти требования выполнимы — об этом сообщили в Альфа-банке, банке «Открытие» и Промсвязьбанке. Однако источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке «противоречит антимонопольному законодательству» и «разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру».



При этом нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан, уверены эксперты.

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«Пользоваться теми или иными картами — исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на “Мир”, — считает главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.— У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту».



Без поддержки ЦБ шансов у банкиров на изменение ситуации мало. Автор законопроекта Анатолий Аксаков напомнил, что принципиально данное решение было принято еще два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки.

«Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу», — заявил господин Аксаков.

Таким образом, пока единственный выход для банков — повышать привлекательность карт «Мир» за счет каких-то бонусов для клиентов, считают эксперты.