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10:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банки бьют карту «Мир»

Участники рынка выступили против монополии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир».

Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств.

Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», внесенные 22 декабря прошлого года в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Об этом «Ъ» рассказали несколько источников, близких к кредитным организациям из топ-10. По данным собеседников «Ъ», такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и другие банки. Это письмо планируется направить уже на следующей неделе, уточнили собеседники «Ъ».

Согласно внесенному законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».

Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. «После этого срока по указанным банковским счетам операции с использованием платежных карт на территории Российской Федерации осуществляются только с использованием национальных платежных инструментов», — указано в законопроекте.

Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты «Мир», пояснили в Национальной платежной ассоциации.


Официально представители банков утверждают, что технически эти требования выполнимы — об этом сообщили в Альфа-банке, банке «Открытие» и Промсвязьбанке. Однако источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке «противоречит антимонопольному законодательству» и «разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру».

При этом нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан, уверены эксперты.

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«Пользоваться теми или иными картами — исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на “Мир”, — считает главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.— У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту».

Без поддержки ЦБ шансов у банкиров на изменение ситуации мало. Автор законопроекта Анатолий Аксаков напомнил, что принципиально данное решение было принято еще два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки.
«Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу», — заявил господин Аксаков.

Таким образом, пока единственный выход для банков — повышать привлекательность карт «Мир» за счет каких-то бонусов для клиентов, считают эксперты.

По мнению исполнительного директора по розничным продуктам банка «Открытие» Антона Сафонова, банки ожидают, что НСПК (оператор национальной платежной системы «Мир») будет реализовывать активности, направленные на формирование спроса на эти карты.

Получить комментарий в НСПК вчера оперативно не удалось.

Юлия Полякова, Светлана Самусева

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