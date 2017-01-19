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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Директор «Амурских пассажирских перевозок» о навигации: В 2017 году мы работать не намерены

По словам Игоря Меерсона, у компании-перевозчика нет денег на ремонт теплоходов.

Источник: Губерния онлайн

С открытием навигации по Амуру у Хабаровска в этом году могут возникнуть сложности из-за отсутствия средств на ремонт пяти теплоходов. Об этом рассказал директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, сообщает портал «Губерния».

Один маршрут — «Верхнее Заречье» (с остановками «Дальдизель», «13-й километр» и «Новокаменка») — перевозчик рассчитывает сохранить благодаря субсидии из краевого бюджета. Он уже включен в краевую маршрутную сеть.

«Что касается других городских маршрутов, наша позиция остается прежней — мы работать не намерены. У нас для этого просто нет технической возможности, у нас нет теплоходов. Сегодня есть проблема — пять теплоходов требуют ремонта. Их нужно вытаскивать из воды, проверять свободную часть и все остальное», — рассказал Игорь Меерсон.

По его словам, денег на ремонт нет из-за финансовых проблем, которые сопровождают предприятие с 2015 года.

Ранее сообщалось, что пять теплоходов, которые с мая по ноябрь доставляют дачников на приусадебные участки, вмерзли в лед на Амуре у Хабаровска.

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