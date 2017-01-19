Проект развития агломерации Иркутска, Ангарска и Шелехова обойдется почти в 4 млрд рублей
На эти цели из федеральной казны выделят 1,3 млрд рублей, остальное покроют инвесторы.
На эти цели из федеральной казны выделят 1,3 млрд рублей, остальное покроют инвесторы.
На проект развития агломерации Иркутска, Ангарска и Шелехова в течение двух лет потребуется порядка 4 млрд рублей. Федерация на эти цели направит 1,3 млрд рублей, оставшуюся сумму предоставят инвесторы. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в Росавтодоре прошло совещание по рассмотрению проектов городских агломераций. На нем рассматривался проект Иркутской агломерации, куда вошли Иркутск, Ангарск и Шелехов, а также дороги в радиусе до 30-ти км от города.
«Сейчас региональному правительству и администрациям муниципальных образований необходимо подготовиться и провести процедуры размещения госзаказа в рамках Федерального закона № 44 для определения подрядных организаций. Сделать это нужно не позднее апреля текущего года, чтобы выполнить работы не в авральном режиме, а своевременно и качественно. Контролировать соблюдение запланированных показателей будет ФКУ Упрдор «Прибайкалье», — сообщил член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен.
Кстати, в рамках проекта запланировано привести в нормативное состояние основные региональные и муниципальные автомобильные дороги, развить существующую дорожную сеть, повысить безопасность дорожного движения и ликвидировать очаги аварийности. На развитие проекта в Иркутской области в 2017 году предусматривается 2,46 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 625 млн рублей. В 2018 году на эти цели планируется потратить 1,5 млрд рублей, в том числе из федеральной казны 730 млн рублей.