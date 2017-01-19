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04:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Проект развития агломерации Иркутска, Ангарска и Шелехова обойдется почти в 4 млрд рублей

На эти цели из федеральной казны выделят 1,3 млрд рублей, остальное покроют инвесторы.

Источник: IrkutskMedia.ru

На проект развития агломерации Иркутска, Ангарска и Шелехова в течение двух лет потребуется порядка 4 млрд рублей. Федерация на эти цели направит 1,3 млрд рублей, оставшуюся сумму предоставят инвесторы. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе депутата Государственной Думы Сергея Тена.

В рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в Росавтодоре прошло совещание по рассмотрению проектов городских агломераций. На нем рассматривался проект Иркутской агломерации, куда вошли Иркутск, Ангарск и Шелехов, а также дороги в радиусе до 30-ти км от города.

«Сейчас региональному правительству и администрациям муниципальных образований необходимо подготовиться и провести процедуры размещения госзаказа в рамках Федерального закона № 44 для определения подрядных организаций. Сделать это нужно не позднее апреля текущего года, чтобы выполнить работы не в авральном режиме, а своевременно и качественно. Контролировать соблюдение запланированных показателей будет ФКУ Упрдор «Прибайкалье», — сообщил член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен.

Кстати, в рамках проекта запланировано привести в нормативное состояние основные региональные и муниципальные автомобильные дороги, развить существующую дорожную сеть, повысить безопасность дорожного движения и ликвидировать очаги аварийности. На развитие проекта в Иркутской области в 2017 году предусматривается 2,46 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 625 млн рублей. В 2018 году на эти цели планируется потратить 1,5 млрд рублей, в том числе из федеральной казны 730 млн рублей.

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