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05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автобусы и троллейбусы в Хабаровске загружены на «неуд с натяжкой» — управление транспорта

Однако горожане сообщают о забитом до отказа автобусе № 25.

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фотографий
16
фотографий

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Очередная проверка остановки «Авиагородок» в Хабаровске показала, что автобусы и троллейбусы, по мнению городского управления транспорта, уходят полупустыми. Но при этом горожане информируют о сверхзаполненности при посадке на Уссурийском бульваре автобуса № 25, сообщает корр. ИА AmurMedia.

С половины восьмого до половины девятого утра журналисты агентства совместно со специалистами городского управления транспорта лично убедились, что на остановке Авиагородок все спокойно. Максимально пара десятков ожидающих транспорт пассажиров в течение трех-четырех минут беспрепятственно заходили в автобус или троллейбус. Причем машины подходили к остановке полупустыми.

— Здесь проходят семь маршрутов, всего на линии 73 единицы транспорта. Мы смотрим все: интервал движения, загрузку салонов, как долго пассажиры стоят на остановке. МЫ выяснили, что средний интервал движения транспорта 3−4 минуты. Люди подошли, сели в свой автобус и поехали. Проблемы с давкой на зафиксированы, — подвела итог проверки начальник отдела по организации и мониторингу работы муниципальных маршрутов управления транспорта Елена Калачева.

Однако, по словам самих пассажиров, проблемы время от времени возникают.

— На остановке «Судоверфь» сегодня пришлось постоять дольше обычного. Вчера на Уссурийском бульваре в одном из автобусов 25-го маршрута кое-как закрылась дверь — люди прямо-таки «висели» на подножке, — констатировала хабаровчанка Ольга.

Чиновники не спорят, проблемы действительно бывают. Но их причины вовсе не в плохой работе транспорта. Часто возникают ДТП, из-за которых случаются перебои в движении автобусов и троллейбусов. По словам специалистов, такие проверки нужны. По их итогам корректируются маршруты, ликвидируются дублирующие друг друга, добавляются новые.

Недавно, например, было принято решение заменить автобусы из Березовки на более вместительные, — уверила нас Елена Калачева.

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