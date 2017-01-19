Автобусы и троллейбусы в Хабаровске загружены на «неуд с натяжкой» — управление транспорта
Однако горожане сообщают о забитом до отказа автобусе № 25.
Однако горожане сообщают о забитом до отказа автобусе № 25.
Хабаровск, 19 января, AmurMedia.
Очередная проверка остановки «Авиагородок» в Хабаровске показала, что автобусы и троллейбусы, по мнению городского управления транспорта, уходят полупустыми. Но при этом горожане информируют о сверхзаполненности при посадке на Уссурийском бульваре автобуса № 25, сообщает корр. ИА AmurMedia.
С половины восьмого до половины девятого утра журналисты агентства совместно со специалистами городского управления транспорта лично убедились, что на остановке Авиагородок все спокойно. Максимально пара десятков ожидающих транспорт пассажиров в течение
— Здесь проходят семь маршрутов, всего на линии 73 единицы транспорта. Мы смотрим все: интервал движения, загрузку салонов, как долго пассажиры стоят на остановке. МЫ выяснили, что средний интервал движения транспорта 3−4 минуты. Люди подошли, сели в свой автобус и поехали. Проблемы с давкой на зафиксированы, — подвела итог проверки начальник отдела по организации и мониторингу работы муниципальных маршрутов управления транспорта Елена Калачева.
Однако, по словам самих пассажиров, проблемы время от времени возникают.
— На остановке «Судоверфь» сегодня пришлось постоять дольше обычного. Вчера на Уссурийском бульваре в одном из автобусов 25-го маршрута
Чиновники не спорят, проблемы действительно бывают. Но их причины вовсе не в плохой работе транспорта. Часто возникают ДТП,
Недавно, например, было принято решение заменить автобусы из Березовки на более вместительные, — уверила нас Елена Калачева.