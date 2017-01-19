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07:16 (мск), источник: ИА Башинформ

На ярмарках вакансий-2016 уфимцам предложили 28,5 тысячи рабочих мест

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфимская служба занятости в целом за 2016 год провела 136 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Свои вакантные места на них представили 1900 предприятий и организаций против 1657 в 2015 году.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в 2016 году работодатели предложили свыше 28,5 тысячи вакансий. Посетителями уфимских ярмарок стали более 30 тысяч человек.

Сегодня на очередной ярмарке вакансий соискателям представят порядка 600 рабочих мест в сфере транспорта и связи.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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