Капремонт уродует дома приморцев

«Эксперты региональной рабочей группы Народного фронта “Качество повседневной жизни” установили, что в одном из девятиэтажных домов на улице Гамарника из-за этих нарушений в квартирах жильцов верхних этажей появилась плесень и грибок», — говорится в сообщении Приморского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Активисты ОНФ выехали на место, осмотрели дом и придомовую территорию, а также пообщались с жильцами. Действительно, в квартирах верхних этажей из-за нарушения гидроизоляции при ремонте крыши дома появились протечки и промерзания стен, а также плесень и грибок, в помещениях стоят сырость и неприятный запах. При этом в числе пострадавших оказались и пенсионеры.

«По факту, сложилась ситуация, когда состояние жилья после капитального ремонта только ухудшилось, а со стороны заказчика и исполнителя работ отсутствовал должный контроль за проводимыми работами и их результатом», — говорится в сообщении регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Также возле дома были свалены кучи строительного мусора, который компания-подрядчик не убрала после завершения работ.

«В региональном отделении ОНФ направили запрос в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов, вопрос находится на контроле регионального штаба Народного фронта. Мы будем добиваться устранения недоделок. Подобный случай — не первый, он показывает, что со стороны регионального фонда капремонта необходимо усиливать контроль за подрядными организациями, которые проводят ремонтные работы. В этом случае мы имеем дело с очевидными нарушениями элементарных строительных норм, которые повлекли за собой разрушение гидроизоляции крыши и перекрытий здания», — говорится в сообщении.

Сейчас уже убрана свалка строительного мусора, региональный оператор капитального ремонта проверяет действия подрядной организации, проводившей ремонт дома.