Капремонт уродует дома приморцев
В ходе мониторинга капитального ремонта многоквартирных домов во Владивостоке обнаружились грубые нарушения при проведении работ, сообщает ИА «Дейта».
В ходе мониторинга капитального ремонта многоквартирных домов во Владивостоке обнаружились грубые нарушения при проведении работ, сообщает ИА «Дейта».
«Эксперты региональной рабочей группы Народного фронта “Качество повседневной жизни” установили, что в одном из девятиэтажных домов на улице Гамарника
Активисты ОНФ выехали на место, осмотрели дом и придомовую территорию, а также пообщались с жильцами. Действительно, в квартирах верхних этажей
«По факту, сложилась ситуация, когда состояние жилья после капитального ремонта только ухудшилось, а со стороны заказчика и исполнителя работ отсутствовал должный контроль за проводимыми работами и их результатом», — говорится в сообщении регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Также возле дома были свалены кучи строительного мусора, который
«В региональном отделении ОНФ направили запрос в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов, вопрос находится на контроле регионального штаба Народного фронта. Мы будем добиваться устранения недоделок. Подобный случай — не первый, он показывает, что со стороны регионального фонда капремонта необходимо усиливать контроль за подрядными организациями, которые проводят ремонтные работы. В этом случае мы имеем дело с очевидными нарушениями элементарных строительных норм, которые повлекли за собой разрушение гидроизоляции крыши и перекрытий здания», — говорится в сообщении.
Сейчас уже убрана свалка строительного мусора, региональный оператор капитального ремонта проверяет действия подрядной организации, проводившей ремонт дома.
В ближайшее планируется мониторинг других многоквартирных домов, работы в которых выполняла та же