В Алматинской области фермер добилась сноса депутатского бизнеса

Фермер же через суд добилась решения о сносе всего депутатского бизнеса, куда, как оказалось, вложены государственные деньги. Но, по ее словам, решение суда о сносе построек Ерику Жуанышбаеву не указ.

«26 августа прошлого года решение суда вступило в законную силу. Я с ним переговорила, попросила его добровольно снести постройки и вернуть мне землю, но он отказался. Поэтому я заключила соглашение с судебными исполнителями о сносе незаконной недвижимости», — рассказывает глава крестьянского хозяйства «Багдат» Кулимхан Ахметова.

По словам женщины, у депутата нет никаких документов. Но выгнать с земель крестьянского хозяйства она его все равно не может. Говорит, даже технику для сноса пришлось с соседнего аула гнать. Мол, все боятся депутатского гнева. Вот и судоисполнитель с ней соглашается.

«Так как он депутат, то имеет влияние и на правоохранительные органы, и на все крестьянские хозяйства и товарищества, у которых есть тяжелая техника для сноса. Ни одна техника, ни один человек, как только услышат фамилию Жуанышбаев, никто не едет», — говорит судоисполнитель Айдос Сапаргалиев.

Фермер не раз пыталась исполнить решение суда. Но депутат с помощниками грудью закрывают свое детище. Ведь туда, по словам народного избранника, были вложены государственные деньги. А это миллионы тенге! Депутат не понимает, как его можно называть плохим, если он думает о народе.

«Здесь сейчас скот на 100 миллионов, десятки рабочих мест. Вложены государственные инвестиции. Я согласен, что есть решение суда, но вы сначала найдите мне ответственное лицо за этот скот и строения. Если такой человек найдется, то я скотину тут же выгоню из загонов. Снесу недвижимость за 36 миллионов тенге», — пообещал депутат маслихата Ерик Жуанышбаев.

О том, что у него нет никаких документов, депутат все же признал. Лишь просил подождать до весны, чтобы скот казенный не замерз при перегоне. Постройки даже обещал отдать бесплатно.

Вот только и фермер, по его мнению, называется главой крестьянского хозяйства самовольно. Мол, пайщики ей полномочий никаких не давали и вообще давно хотят отделиться, а она якобы не дает и дивидендов не платит.

Лишь крестьяне в этой истории пока молчат.