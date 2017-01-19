Деятельность перевозчика по маршрутку «Слюдянка-Иркутск» признали незаконной

Судебные приставы Слюдянского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области по решению суда обязали ООО «Автодрайв» прекратить перевозку пассажиров по междугороднему маршруту № 541 «Слюдянка — Иркутск». Деятельность автоперевозчика признана незаконной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Исполнительный лист с требованием запретить деятельность ООО «Автодрайв» до устранения всех нарушений, препятствующих ее осуществлению, поступил в Слюдянский районный отдел судебных приставов.

«По заключению прокуратуры, перевозчик не зарегистрирован в едином государственном реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а сам маршрут № 541 официально не утвержден министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья», — отметили в ведомстве.