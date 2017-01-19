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06:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Деятельность перевозчика по маршрутку «Слюдянка-Иркутск» признали незаконной

Компании «Автодрайв» запретили перевозку пассажиров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы Слюдянского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области по решению суда обязали ООО «Автодрайв» прекратить перевозку пассажиров по междугороднему маршруту № 541 «Слюдянка — Иркутск». Деятельность автоперевозчика признана незаконной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Исполнительный лист с требованием запретить деятельность ООО «Автодрайв» до устранения всех нарушений, препятствующих ее осуществлению, поступил в Слюдянский районный отдел судебных приставов.

«По заключению прокуратуры, перевозчик не зарегистрирован в едином государственном реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а сам маршрут № 541 официально не утвержден министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья», — отметили в ведомстве.

В настоящее время судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД ежедневно дежурят на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», чтобы не допустить фактов перевозки пассажиров ООО «Автодрайв» из Слюдянки в Иркутск.

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