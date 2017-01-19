Деятельность перевозчика по маршрутку «Слюдянка-Иркутск» признали незаконной
Компании «Автодрайв» запретили перевозку пассажиров.
Компании «Автодрайв» запретили перевозку пассажиров.
Судебные приставы Слюдянского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области по решению суда обязали ООО «Автодрайв» прекратить перевозку пассажиров по междугороднему маршруту № 541 «Слюдянка — Иркутск». Деятельность автоперевозчика признана незаконной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Исполнительный лист с требованием запретить деятельность ООО «Автодрайв» до устранения всех нарушений, препятствующих ее осуществлению, поступил в Слюдянский районный отдел судебных приставов.
«По заключению прокуратуры, перевозчик не зарегистрирован в едином государственном реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а сам маршрут № 541 официально не утвержден министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья», — отметили в ведомстве.
В настоящее время судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД ежедневно дежурят на