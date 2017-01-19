За брошенные земли алматинцам придётся платить налоги в десятикратном размере

«В Алматы при базовой ставке 28,95 тенге за один квадратный метр налог на один гектар составляет 289 тысяч 500 тенге в год. При этом, если мы будем применять десятикратное повышение за неиспользуемые земли, то за один гектар собственник будет выплачивать 2 млн 895 тысяч тенге», — сообщил руководитель управления земельных отношений г. Алматы Алтынбек Ахметов.

Сегодня в южной столице 360 бизнесменов не используют свои участки по назначению, тем самым почти тысяча гектаров земли пустует. Повышение ставки налогообложения, по заявлению депутатов, должно заставить владельцев перестать держать земли «про запас».

Таким образом их призывают начать посевы, или отказаться от неиспользуемых земель.

18 декабря в Казахстане была разработана концепция развития местного самоуправления. В частности нововведение предполагает органам местного самоуправления передачу поступлений четырёх видов налогов: индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источников выплаты, налога на имущество физических лиц, налога на транспорт с физических лиц и земельного налога с физических лиц на земли населённых пунктов.