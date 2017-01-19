В Красноярском крае построили 1,3 миллиона квадратных метров жилья

В Красноярском крае в 2016 году построено 1353, 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в Красноярскстате. Это более чем на 3% больше, чем в предыдущем году. Всего построена 24 231 квартира, включая квартиры в общежитиях.

По сравнению с 2015-м, застройщики увеличили объём жилищного строительства более чем на 25%. Разрешение на ввод в эксплуатацию от муниципалитета получено на более чем миллион квадратных метров.