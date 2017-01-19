Новые тарифы на коммунальные услуги обнародовали в правительстве Хабаровского края

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

С очередной индексацией тарифов на коммунальные услуги в 2017—2018 годах ознакомили в правительстве Хабаровского края. В обозримом будущем к шести имеющимся добавится седьмой — вывоз твердых коммунальных отходов, который пока рассчитывается в составе жилищных услуг, сообщили в комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края, передает ИА AmurMedia.

Индексация тарифов будет осуществлена с 1 июля 2017 года, до этого момента оплата идет по старым тарифам, напомнила первый зампред комитета по ценам и тарифам Маргарита Эскина.

С 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут максимум на 3,9%: для горожан, живущих в домах с газовыми плитами цена за кВт составит 4,27 рубля, в домах с электроплитами и для сельских жителей цена за кВт — 2,99 рубля.

С этого года расширится список категорий граждан, имеющих право на оплату электроэнергии с учетом понижающего коэффициента.

— С 1 января 2017 года для членов садоводческих объединений тарифы на электроэнергию будут снижены на 30%, — напомнила Маргарита Эскина.

Тарифы на теплоэнергию для населения вырастут на 4,1%, составив 1639,74 рубля за Гкал.

При этом предельный максимальный тариф до июля 2018 года остается без изменения на уровне 2698,36 рубля за Гкал.

Природный газ вырастет максимум на 3%, сжиженный — на 4,1%.

На те же 4,1% выросли тарифы на горячую воду, составив 1639,74 рубля за Гкал. Стоимость холодной питьевой воды в Хабаровске выросла на 6,8%, достигнув 38,95 рубля за кубометр, а в Комсомольске-на-Амуре на 7,9% — 26,11 рубля.

Больше всего вырастут тарифы на канализацию: до 7,9% (32,26 рубля) в Хабаровске и на 10,3% (11,88 рубля) в Комсомольске-на-Амуре.

По словам заместителя председателя комитета по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса Ирины Филатовой, к вышеперечисленным коммунальным услугам скоро добавится и вывоз бытового мусора.

— В декабре 2016 года вышел федеральный закон 486-ФЗ, согласно которому обязанность по оплате за коммунальную услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами возникнет после установления единого тарифа на эту услугу, но не позднее 1 января 2019 года. То есть как только установят единый тариф, эта услуга будет выведена из жилищных и станет рассчитываться отдельно, — пояснила она.

Пока вывоз отходов включен в расходы на жилищные услуги и рассчитывается по-разному: от 2,4 рубля до 3,6 рубля за кв. метр площади квартиры.