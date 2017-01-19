Нефть может рухнуть до 10 долларов из-за «энергетических цунами» — Bloomberg

По его словам, давление на цены окажут падающая стоимость солнечной энергии и батарей, растущие продажи электромобилей, «умнеющие» здания и дешевый водород.

«Даже если спрос на нефть будет расти до 2025 года, ее цена может упасть до десяти долларов, если рынки будут ожидать значительное падение спроса», — сказал Леперк.

Отмечается, что в последний раз цена на нефть падала до такого уровня в 1998 году. «Водород является недостающим звеном в 100-процентно возобновляемой энергетической системе, но технологические “кирпичи” уже существуют», — сказал он.

Отмечается, что компания Engie, которая ранее была газовой монополией во Франции, сейчас инвестирует в возобновляемую энергию, в то же время продавая угольные электростанции и разведочные активы. Фирма планирует потратить до 1,5 миллиарда евро до 2018 года на такие технологии, как хранение энергии, производство водорода, «умные» здания, связывающие отопительные, осветительные и IT-системы для экономии энергии.

По прогнозу Леперка, стоимость солнечной энергии может упасть ниже десяти долларов за мегаватт-час до 2025 года в самых солнечных местах планеты. В сентябре 2016 года Engie приобрела долю в немецком стартапе Heliatek, разрабатывающем фотовольтаические пленки для установки на фасады зданий.

Также была приобретена доля во французской Symbio FCell — производителе топливных элементов, конвертирующих водород в электричество для автомобилей.

По прогнозу Леперка, водород может стать таким же дешевым, как жидкий газ, в течение десяти лет.