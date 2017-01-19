С 1 января в Красноярском крае начали действовать новые правила госзакупок

Как пояснил заместитель председателя Общественного совета при Красноярском городском Совете депутатов по вопросам нормирования в сфере закупок, эксперт агентства государственного заказа Красноярского края Геннадий Орлов, с января 2017 года вводятся новые требования к образованию работников контрактной службы и контрактным управляющим на предприятиях, осуществляющих госзакупки. Среди некоторых изменений: новые виды контроля над заказчиками, нормы мониторинга в сфере закупок, закупки вне плана-графика и т. д.

У красноярцев есть возможность получить исчерпывающую информацию обо всех изменениях в сфере госзакупок, пройдя обучение по программе повышения квалификации в центре дополнительного образования Сибирского института бизнеса, управления и психологии. Набор на обучение ведется до 10 февраля.

«В образовательном учреждении предусмотрены две программы: повышения квалификации (108 часов) и профессиональной переподготовки (260 часов) в сфере закупок», — рассказали в центре дополнительного образования.