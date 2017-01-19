Ремонт канализации сузил проспект Маркса на 2,5 метра
Ограничение будет действовать до 21 января, рассказали в муниципалитете.
Ограничение будет действовать до 21 января, рассказали в муниципалитете.
Ремонт канализации сузил проспект Маркса на 2,5 метра, об этом сообщает
Ограничение движения транспорта в районе дома № 29 начало действовать с 18 января и будет действовать до 21 января.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.