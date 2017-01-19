Ремонт канализации сузил проспект Маркса на 2,5 метра, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ограничение движения транспорта в районе дома № 29 начало действовать с 18 января и будет действовать до 21 января.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.