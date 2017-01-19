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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Дорожную развязку у Ипподрома в Перми откроют осенью 2017 года

Часть работ уже сделана.

Источник: РИА "Новости"

Дорожная развязка в районе Ипподрома в Перми будет готова к ноябрю 2017 года. Об этом на комитете городской думы рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Как сообщает издание «Business-class», на данный момент уже сделаны некоторые работы: перенесены трамвайные пути и контактная сеть электротранспорта на ул. Мира, переустроено наружное освещение, водопровод, бытовая и ливневая канализация. Кроме того, вдоль шоссе Космонавтов уже появились велодорожки и новые светофоры.

Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству ливневой канализации. Летом будут укладывать асфальт на участке шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Давыдова. В это время частями будут перекрывать движение транспорта.

На заключительном этапе — в сентябре — октябре 2017 года, будет выполнено благоустройство территории.

Стоимость работ по соглашению составила около 350 млн руб.

Напомним, на месте ипподрома планируется возвести новый торгово-развлекательный комплекс, жилые дома и конно-спортивную школу. Приступить к строительству планируется в 2017 году.

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