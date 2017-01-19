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07:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Фонд медстрахования Казахстана начнет сбор средств летом 2017 года

С 2017 года работодатели Казахстана начнут отчислять взносы в фонд социального медицинского страхования, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство здравоохранения и социального развития РК.

Источник: Newtimes.kz

Работающее население Казахстана начнет отчисление в фонд социального медицинского страхования в 2019 году. Ставка составит 1% от зарплаты.

«Общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% — в 2018 году, 4% — в 2019 году и с 2020 года — 5%. Данные взносы будут относиться на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога. Работники же будут платить 2% от дохода, а отчисление начнется с 2019 года — 1%, с 2020 года — 2%, эти взносы будут относиться на вычеты при исчислении индивидуального подоходного налога. За социально уязвимые слои населения платит государство, ставка составит 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% в 2018 году, 5% с 2019 года, 6% в 2024 году, с 2025 года — 7%. Что касается самозанятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, составит 7% от дохода. При этом 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 5% в 2019 году и с 2020 года 7%», ― говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Кроме того, по информации Минздрава, уплата отчислений и взносов в фонд социального медицинского страхования будет осуществляться через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая является единым оператором по финансовым потокам бюджетных и иных средств в сфере социального обеспечения на счет ФСМС в Нацбанке.

Правила исчисления и перечисления отчислений и обязательных взносов на обязательное социальное медицинское разработаны и находятся на согласовании в заинтересованных государственных органах и организациях.

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