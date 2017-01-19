Жителям Екатеринбурга пообещали объяснить новую схему маршрутов
Свердловская прокуратура поручила прокурору Екатеринбурга проверить законность действий администрации города по введению новой схемы движения общественного транспорта.
Свердловская прокуратура поручила прокурору Екатеринбурга проверить законность действий администрации города по введению новой схемы движения общественного транспорта.
Сотрудники ведомства проанализируют доступность услуг перевозчиков для жителей разных районов, возможность без проблем добраться до социально значимых объектов.
Новость об утверждении новой маршрутной сети буквально взорвала информационное пространство столицы Урала. Всю неделю екатеринбуржцы обсуждали ее особенности и негодовали по поводу отмены привычных маршрутов. Ведь суть нововведения в том, чтобы уйти от дублирования, сократить протяженность отдельных маршрутов. Таким образом, вместо нынешних 137 маршрутов будет только 66. При этом увеличится частота движения транспорта (каждые 5−7 минут), но и количество пересадок на пути следования тоже вырастет.
— Новая схема охватывает практически все остановки и улицы, по которым транспорт ходит сегодня. Мало того, автобусы появятся и на некоторых дополнительных участках, — говорит председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов. — Также в течение трех лет планируется реконструировать около 120 остановок: часть из них будет перенесена ближе к станциям пересадок.
Количество подвижного состава на линиях существенно сократится только для автобусов: из сегодняшнего парка в почти две тысячи машин оставят тысячу, зато самых удобных и вместительных. Из ныне задействованных 260 трамваев сохранят 255, из 193 троллейбусов — 170.
Мэрия утверждает, что необходимость нововведения продиктована федеральным законодательством, а также объективными причинами: общественный транспорт Екатеринбурга теряет 2−5 процентов пассажиров каждый год. За последние 16 лет при неизменной маршрутной сети пассажиропоток сократился в три раза: люди пересели за руль личного авто. Так, в 2000 году
Мэрия утверждает, что необходимость нововведения продиктована федеральным законодательством, а также объективными причинами
— 220-ФЗ поменял понимание задачи: муниципалитет заказывает перевозчику транспортную услугу для жителей города и платит за эту работу конкретную сумму. Каждый маршрут разыгрывается на конкурсе, где четко оговорено расписание и количество рейсов. Появляется стимул выполнить эту работу качественно. Ведь если автобус придет в назначенную точку с опозданием, то перевозчик лишится субсидии, — поясняет замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.
Новая схема начнет действовать с 1 июля 2017 года. За три месяца, с апреля, начнется активная разъяснительная работа на улицах, в салонах общественного транспорта. Электронные табло на каждой остановке не обещают, но понятные таблицы с перечнем новых маршрутов и списком всех последующих остановок гарантируют.
Нерешенными остались, пожалуй, только два принципиальных вопроса. Первый из них касается выбора повременного тарифа для оплаты поездок: 45, 60 или 90 минут. Он возможен только в электронном исполнении. Для пользователей транспортных карт отсчет времени пойдет автоматически от первой транзакции, а вот пассажирам, у которых «Е-карты» нет, придется платить при каждой пересадке.
Еще один вопрос: в чей бюджет — города или перевозчика — будет поступать выручка? В первом случае придется создавать муниципальную службу кондукторов. Поэтому пока чиновники склоняются больше ко второму варианту, при этом выручка станет вычитаться из размера обещанной субсидии.