Жителям Екатеринбурга пообещали объяснить новую схему маршрутов

Новость об утверждении новой маршрутной сети буквально взорвала информационное пространство столицы Урала. Всю неделю екатеринбуржцы обсуждали ее особенности и негодовали по поводу отмены привычных маршрутов. Ведь суть нововведения в том, чтобы уйти от дублирования, сократить протяженность отдельных маршрутов. Таким образом, вместо нынешних 137 маршрутов будет только 66. При этом увеличится частота движения транспорта (каждые 5−7 минут), но и количество пересадок на пути следования тоже вырастет.

— Новая схема охватывает практически все остановки и улицы, по которым транспорт ходит сегодня. Мало того, автобусы появятся и на некоторых дополнительных участках, — говорит председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов. — Также в течение трех лет планируется реконструировать около 120 остановок: часть из них будет перенесена ближе к станциям пересадок.

Количество подвижного состава на линиях существенно сократится только для автобусов: из сегодняшнего парка в почти две тысячи машин оставят тысячу, зато самых удобных и вместительных. Из ныне задействованных 260 трамваев сохранят 255, из 193 троллейбусов — 170.