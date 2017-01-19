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09:10 (мск), источник: БЕЛТА

Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличиваются в среднем на 12%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличиваются в среднем на 12%. Соответствующее решение Минского городского совета депутатов, утвержденное 21 декабря 2016 года на сессии Мингорсовета, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: БЕЛТА

В частности, ставки единого налога в розничной торговле непродовольственными товарами возросли на Br8−11, в общепите — на Br15, при оказании парикмахерских услуг — на Br10, услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей — на Br21, строительных услуг — на Br12. Ставка для репетиторов увеличена на Br4 (до Br34), для производителей мебели по заказам потребителей — на Br21 (до Br194), для таксистов — на Br17 (до Br160), для фотографов (кроме видеосъемки событий) — на Br11 (до Br103), для ИП, оказывающих медицинские, в том числе стоматологические услуги, на Br17 (до Br157).

Решение вступает в силу после официального опубликования.

Как отметили в инспекции МНС по Минску, до этого документ прошел общественное обсуждение, состоялась встреча с председателями советов предпринимателей рынков, торговых центров и ИП, работающими в сфере оказания услуг. Замечания и предложения представителей бизнеса учтены в итоговом документе. По их просьбе из списка торговых объектов, где действуют повышенные ставки налога, исключены торговые центры «Подземный город», «Зеркало», «Паркинг» и «Пассаж», в то же время туда добавились «Галилео» и «Скала». Перечень объектов с понижением налоговой ставки пополнили ТЦ «Купаловский» и «Счастье».

Необходимость принятия такого решения объясняется тем, что более 45% действующих в столице ставок единого налога не соответствуют установленным Налоговым кодексом на 2017 год. Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых ИП и физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, изложены в новой редакции. Из перечня таких видов деятельности исключены сферы «Чистка и уборка транспортных средств», «Услуги домашних работников», добавлены такие виды деятельности, как «Благоустройство и обслуживание ландшафтных территорий» и «Бурение водяных скважин».

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышались решением Мингорсовета от 29 марта 2016 года, тогда они в среднем выросли на 15%.

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