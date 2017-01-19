Грипп вызвал рост цен в аптеках

На Южном Урале выросли цены на медицинские маски и препараты против гриппа.

Мониторинг стоимости лекарств провел «Народный контроль», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Контролеры исследовали цены 25 наименований в пяти крупнейших сетях Челябинской области. Общее повышение стоимости лекарств за год составило +2,7%. Наибольшее повышение цены зафиксировано на маску процедурную (+222%). Выросли в цене: оксолиновая мазь, галазолин, «Колдрекс» и «Терафлю». Подешевели: нафтизин, ремантадин, таблетки от кашля и аспирин.