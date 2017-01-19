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08:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске управляющая компания во время капремонта утаила от мэрии 260 тысяч

Прокуратура Омска подозревает, что остаток предоставленных из городского бюджета субсидий, компания незаконно оставила себе.

Прокуратура Омска проверила ситуацию с предоставлением и расходованием субсидий на возмещение затрат на капитальный ремонт дома № 3 по улице Добровольского.

Как было установлено, в ноябре 2012 года суд обязал администрацию Омска сделать капитальный ремонт общего имущества дома за счет средств муниципального бюджета.

Департамент городского хозяйства заключил с ООО «УК Жилищник 5» соглашение о предоставлении из городского бюджета субсидий на возмещение затрат на капремонт, что составило 1,9 миллионов рублей. Управляющая компания в свою очередь заключила договор с ООО «Инвест». Компания «Инвест» для возмещения затрат представила акт приемки выполненных работ на всю сумму, который был подписан директором ООО «УК Жилищник 5» без замечаний и претензий. Указанные расценки на работы были согласованы начальником отдела организации ремонта жилищного фонда департамента городского хозяйства.

На основании акта о приемке ООО «УК Жилищник 5» из городского бюджета перечислили 1,9 миллионов субсидий для возмещений затрат.

Однако контрольные обмеры, проведенные специалистами департамента финансов и контроля, установили, что ООО «Жилищник 5» предъявили работы, стоимость и объем которых не подтвердились контрольными обмерами. Выяснилось, что компания незаконно забрала 260 тысяч рублей. Суд по иску администрации Омска обязал ООО «УК Жилищник 5» вернуть полученные средства, однако фирма до сих пор их не перечислила.

Прокурор Омска направил материалы проверки в следственные органы, чтобы правоохранители определили, классифицировать ли действия должностных лиц компаний ООО «УК Жилищник 5» и ООО «Инвест» как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а в действиях должностных лиц администрации — халатности.

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