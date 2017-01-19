Энергетики начали отключать объекты Минобороны в Забайкалье за долги

«Также, на этой неделе планируется отключение еще четырех объектов Главного управления ЖКХ (ГУ ЖКХ), а на следующей неделе — еще двенадцати», — сказал он, отметив, что энергетики не будут отключать от тепла социальные объекты и объекты, связанные с обороноспособностью страны.

По словам Дорфмана, под отключение попадают хозяйственные помещения, гаражи, склады в Чите и поселке Антипихе.

Он также сообщил, что по информации ТГК-14 должник «ГУ ЖКХ» будет работать до 31 марта, после чего будет создана новая организация, которая будет нести в себе все те же самые функции, но обслуживать под другой вывеской.

«Те суммы долгов, которые имеет ГУ ЖКХ перед всеми поставщиками, будут фактически выведены в категорию неоплачиваемых и повторится ситуация с “Ремонтно-эксплуатационным управлением (РЭУ)”, долг которого перед ТГК-14 составляет 168 млн рублей, и нет никаких надежд на возврат денег, поскольку в отношении “РЭУ” производится процедура банкротства, а их активы не позволяют надеяться на взыскание даже минимальной суммы», — пояснил Дорфман.

Он обратил внимание на то, что ТГК-14 обслуживает часть объектов Минобороны по прямым контрактам и вопросов с оплатой услуг нет.

Ранее в пресс-службе Публичного акционерного общества «ТГК-14» сообщили, что энергокомпания намерена отключать за долги объекты АО «ГУ ЖКХ», обслуживающего часть предприятий министерства обороны на территории Забайкальского края.

«АО “РЭУ” и АО “ГУ ЖКХ” в Забайкальском крае и Республике Бурятия задолжали ТГК-14 более 168,6 миллиона рублей и 75,8 миллиона рублей, соответственно», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в январе ожидается прирост еще 14 млн рублей долга.

В последний раз в рамках действующего договора оплата от АО «ГУ ЖКХ» в добровольном порядке ПАО «ТГК-14» поступила лишь в мае 2016 года за февраль. Все остальные выплаты были проведены только по исполнительным листам.