На пять суток отключат горячую воду в Бердске 23 января
В связи с плановой очисткой водонагревателей больше чем на сутки отключат горячую воду в Бердске в шести многоквартирных домах, двух детских садах и лицее. Об этом сообщил
В связи с плановой очисткой водонагревателей больше чем на сутки отключат горячую воду в Бердске в шести многоквартирных домах, двух детских садах и лицее. Об этом сообщил
С 23 по 27 января с 9.00 до 16.00 часов будет отключена горячая вода в центре Бердска. Отключение связано с плановыми работами по чистке водонагревателей на ЦТП, сообщает
На пять суток останутся без горячей воды детские сады № 8 и № 19, лицей № 7, а также жители шести многоквартирных и нескольких частных домов по адресам:
— ул. К. Маркса, 49, 49А, 56;.
— ул. Герцена, 3, 17;.
— ул. Островского, 73;.
— ул. Чайкиной, 4, 6, 8;.
— пер. Банковский, 3, 5, 7.
В декабре на двое суток остались без света жители Искитима. Отключение было связано с плановыми работами на подстанции.