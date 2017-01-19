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08:47 (мск), источник: VN.RU

На пять суток отключат горячую воду в Бердске 23 января

В связи с плановой очисткой водонагревателей больше чем на сутки отключат горячую воду в Бердске в шести многоквартирных домах, двух детских садах и лицее. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города Бердска Новосибирской области.

С 23 по 27 января с 9.00 до 16.00 часов будет отключена горячая вода в центре Бердска. Отключение связано с плановыми работами по чистке водонагревателей на ЦТП, сообщает пресс-служба мэрии.

На пять суток останутся без горячей воды детские сады № 8 и № 19, лицей № 7, а также жители шести многоквартирных и нескольких частных домов по адресам:

— ул. К. Маркса, 49, 49А, 56;.

— ул. Герцена, 3, 17;.

— ул. Островского, 73;.

— ул. Чайкиной, 4, 6, 8;.

— пер. Банковский, 3, 5, 7.

В декабре на двое суток остались без света жители Искитима. Отключение было связано с плановыми работами на подстанции.

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