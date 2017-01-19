Новый авиамаршрут Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Аян-Нелькан откроют в феврале 2017 года
Заявку АК «Восток» сейчас рассматривают в краевом комитете по ценам и тарифам.
Заявку АК «Восток» сейчас рассматривают в краевом комитете по ценам и тарифам.
Хабаровск, 19 января, AmurMedia.
Долететь из Хабаровска до Аяна и Нелькана через
Как сообщила Евгения Гончар, в феврале в Хабаровском крае будет открыт новый авиамаршрут Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Аян-Нелькан.
Согласно первоначальной заявке АК «Восток» планировалось, что конечным пунктом этого маршрута станет Аян, однако после обращений жителей края решено было продлить маршрут до Нелькана.
— Расчетные материалы на участок до Нелькана представлены в комитет. Мы планируем, что к началу февраля будет принято решение, — сказала Евгения Гончар, добавив, что тариф пока только рассчитывается, поэтому обозначить его хотя бы приблизительно они невозможно.
Новый маршрут составлен таким образом, чтобы найти пассажиров в каждом пункте назначения. Поток «прямых» пассажиров из Хабаровска до Нелькана вряд ли будет большим, а вот желающих быстро добраться из Николаевска до Аяна и Нелькана будет значительно больше.
С 2016 года, напомним, в крае уже действует один новый внутренний авиамаршрут Николаевск-на-Амуре-Херпучи-район имени Полины Осипенко. Утвержденный тариф — 5284 рубля.