«ЕКарта» подорожает на 230 рублей
Максимум.
Максимум.
С 1 февраля в связи с подорожанием проезда в Екатеринбурге вырастет стоимость «ЕКарты». Цены на единые билеты повысятся на сумму от 17 до 230 рублей в зависимости от вида.
Как уточнили «Уралинформбюро» в
Проездной на 60 дней (с лимитом 20 поездок) обойдется екатеринбуржцам в 500 рублей, 40 поездок — в 980 рублей, 70 поездок — 1 680.
Безлимитный проездной на месяц для льготников будет стоить 1 000 рублей, «электронный кошелек» — 200 рублей. Проездной на 40 поездок обойдется им в 443 рубля.
Региональная энергетическая комиссия приняла решение повысить стоимость проезда с 26 до 28 рублей неделю назад. При этом МОАП и ЕТТУ требовали поднять тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей.