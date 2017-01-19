«ЕКарта» подорожает на 230 рублей

С 1 февраля в связи с подорожанием проезда в Екатеринбурге вырастет стоимость «ЕКарты». Цены на единые билеты повысятся на сумму от 17 до 230 рублей в зависимости от вида.

Как уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, стоимость месячного безлимитного электронного проездного на 4 вида транспорта составит 1 000 рублей для школьников, 1 700 для студентов, 2 800 — для остальных граждан. На два вида транспорта — 780 рублей для школьников и 2 200 для взрослых. На один вид транспорта — 650 рублей для школьников, 1 100 — для студентов, 1 950 — для остальных граждан.

Проездной на 60 дней (с лимитом 20 поездок) обойдется екатеринбуржцам в 500 рублей, 40 поездок — в 980 рублей, 70 поездок — 1 680.

Безлимитный проездной на месяц для льготников будет стоить 1 000 рублей, «электронный кошелек» — 200 рублей. Проездной на 40 поездок обойдется им в 443 рубля.

Региональная энергетическая комиссия приняла решение повысить стоимость проезда с 26 до 28 рублей неделю назад. При этом МОАП и ЕТТУ требовали поднять тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей.