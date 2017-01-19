Что собой представляет новая система оплаты труда педагогам

Он сообщил также, что после прошедших протестов профсоюзов системы образования создана рабочая группа для проведения переговоров.

Глава кабмина отметил, что до принятия окончательного решения, педагоги согласились пока прекратить протесты.

«Я полностью уверен, что мы найдём решения по всем требованиям, которые выдвинула Федерация профсоюзов образования и науки. Мы предлагаем, чтобы рабочая группа подготовила новый проект закона о начислении зарплаты госслужащим и бюджетникам. В основе должны находится профессиональные заслуги и трудовые достижения», — сказал Павел Филип.

Министры также одобрили увеличение на 50% единых пособий для молодых специалистов, работающих в сельской местности. Теперь выпускникам университетов будут выплачивать по 45 тысяч леев.

«В госбюджете предусмотрено 22 млн 800 тысяч леев на выдачу пособий и компенсацию расходов на жилье», — сообщила вице-министр просвещения Кристина Боаги.

Ещё одно решение кабмина касается повышения зарплат начинающим педагогам.

«Молодые специалисты в учебных заведениях в первые три года за 75% процентов работы будут получать должностной оклад. У них должно оставаться дополнительное время на подготовку к занятиям», — продолжила Кристина Боаги.

Принятые решения были частью требований профсоюзов, устроивших протесты у здания правительства.