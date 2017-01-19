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08:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Замена автобусов на некоторых городских маршрутах ожидает Хабаровск

Мэрия прислушалась к просьбам горожан о более вместительных средствах перевозки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Автобусы другого класса скоро курсировать по улицам Хабаровска. На отдельных маршрутах транспортные единицы заменят на более вместительные, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

— Мы и сами проводили проверки, и жалобы пассажиров проверяли. В итоге выяснилось, что в 1-ом микрорайоне на маршрутах № 83, № 85 и ряде машин на № 71 — действительно наблюдается перегруз. Еще в прошлом году я поставил ультиматум перевозчикам: или вы не возите стоя, или будем менять класс машин. И вот уже в этом году они будут заменены. Планируются хорошие новые модели ГАЗ. Вместо 22 сидячих мест будет 40, плюс еще стоячие места.

Некоторые из предпринимателей-перевозчиков, по словам чиновника, уже одобряют инициативу муниципалитета.

— Один из перевозчиков уже изъявил желание, мол, да, буду сам менять с удовольствием, — заверил Сергей Суковатый.

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