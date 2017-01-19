Строители сворачивают скандальную стройку на Бестужева во Владивостоке

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Рабочие приступили к ликвидации скандально известной стройки в районе сквера на улице Бестужева, 40 во Владивостоке. Как сообщает корр. РИА PrimaMedia, на этом месте, согласно обещанию арендатора земли депутата Дмитрия Сулеева, должен быть разбит новый парк.

Несколько элементов детской площадки, которые ранее оказалась на территории стройки, были разрушены. По словам жителей близлежащих домов, которых корр. РИА PrimaMedia встретил около стройплощадки, эту детскую зону они возводили своими руками.

Сейчас зеленый забор, ограждающий площадку, постепенно исчезает.

Напомним, депутат Думы города Владивостока Дмитрий Сулеев, персональное дело которого рассмотрели на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» во вторник, 17 января, готов вернуть городу землю в районе Бестужева, где шло строительство супермаркета. Там народный избранник построит парк. Такое предложение ему сделал в ходе заседания губернатор Приморского края, а Сулеев, в свою очередь, дал слово его исполнить. В противном случае депутату грозило исключение из партии по дискредитирующим «Единую Россию» обстоятельствам. Единоросс получил в качестве партийного дисциплинарного взыскания предупреждение.

История с застройкой зеленой зоны на Бестужева началось 8 декабря, когда ООО «Версат» занялось вырубкой деревьев. Жители окрестных домов были недовольны уничтожением зеленой зоны. Со своей стороны представители компании заявляли о полной законности работ.

Генеральным директором ООО «Версат» значится депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев. Как известно, в сферу его бизнес интересов входит ООО «УК Реми».

Чтобы найти компромисс, было решено провести встречу между жителями домов вокруг сквера и самим Сулеевым, где было решено создать согласительную комиссию по урегулированию спора. Однако решить проблему удалось лишь на заседании президиума политсовета ЕР.