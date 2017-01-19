Долги по зарплате уменьшились на треть в Волгоградской области
Задолженность по заработной плате сократилась в Волгоградской области на треть в 2016 году.
Задолженность по заработной плате сократилась в Волгоградской области на треть в 2016 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По данным Волгоградстата, суммарная задолженность предприятий региона на начало года составила 22,5 миллиона рублей. На особый контроль профильных ведомств поставлено погашение долгов в
Кроме того, в 2016 году в рамках снижения неформальной занятости населения было оформлено более 43 500 трудовых договоров. По сравнению с 2015 годом количество работников, официально устроенных на работу, увеличилось на 8,2%.