Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Начав бизнес с 50 тыс руб, трое кировчан заработали 22 млн за год
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"Не кадр, а шедевр": фанаты в восторге от груди жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
10:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Долги по зарплате уменьшились на треть в Волгоградской области

Задолженность по заработной плате сократилась в Волгоградской области на треть в 2016 году.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации. Задолженность уменьшилась на 10,3 миллиона рублей.

По данным Волгоградстата, суммарная задолженность предприятий региона на начало года составила 22,5 миллиона рублей. На особый контроль профильных ведомств поставлено погашение долгов в туристско-экскурсионном оздоровительном комплексе «Волжский», где работникам в общей сложности не выплатили 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, в 2016 году в рамках снижения неформальной занятости населения было оформлено более 43 500 трудовых договоров. По сравнению с 2015 годом количество работников, официально устроенных на работу, увеличилось на 8,2%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кусался и сбегал. Как живет жеребец, подаренный ставропольчанке Путиным
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Группа Lord of the Dance выступит на инаугурации Трампа
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В российских квартирах станет светлее
Прокуроров обеспечат жильем
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь