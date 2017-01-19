Долги по зарплате уменьшились на треть в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации. Задолженность уменьшилась на 10,3 миллиона рублей.

По данным Волгоградстата, суммарная задолженность предприятий региона на начало года составила 22,5 миллиона рублей. На особый контроль профильных ведомств поставлено погашение долгов в туристско-экскурсионном оздоровительном комплексе «Волжский», где работникам в общей сложности не выплатили 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, в 2016 году в рамках снижения неформальной занятости населения было оформлено более 43 500 трудовых договоров. По сравнению с 2015 годом количество работников, официально устроенных на работу, увеличилось на 8,2%.