«Омскоблавтотранс» получил новые пассажирские автобусы
Ключи от пяти новых автобусов ПАЗ вручили вчера, 18 января.
Ключи от пяти новых автобусов ПАЗ вручили вчера, 18 января.
Новые пассажирские автобусы получил «Омскоблавтотранс», сообщает
Их будут использовать в направлениях с наибольшим пассажиропотоком — Муромцевский, Нижнеомский, Колосовский районы. В рейсы новые автобусы выйдут 23 января.
Автобусы оснащены мягкими сидениями, ремнями безопасности, тахографами, а также тремя дополнительными отопителями.
«Автобусы ПАЗ самые оптимальные в сочетании цены и качества. Они рессорные и высокие, обладают повышенной проходимостью, полностью отвечает всем заявленным для участия в лотах требованиям», — пояснил и.о. директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов.