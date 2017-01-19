«Омскоблавтотранс» получил новые пассажирские автобусы

Новые пассажирские автобусы получил «Омскоблавтотранс», сообщает пресс-служба правительства региона.

Их будут использовать в направлениях с наибольшим пассажиропотоком — Муромцевский, Нижнеомский, Колосовский районы. В рейсы новые автобусы выйдут 23 января.

Автобусы оснащены мягкими сидениями, ремнями безопасности, тахографами, а также тремя дополнительными отопителями.

«Автобусы ПАЗ самые оптимальные в сочетании цены и качества. Они рессорные и высокие, обладают повышенной проходимостью, полностью отвечает всем заявленным для участия в лотах требованиям», — пояснил и.о. директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов.