Омский аэропорт устранил почти все нарушения, за которые его хотели закрыть
Гендиректор Зезюля заверил пассажиров, что на них проблемы аэровокзала никак не отразятся.
Гендиректор Зезюля заверил пассажиров, что на них проблемы аэровокзала никак не отразятся.
Сегодня, 19 января, генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Сергей Зезюля отчитался на официальном портале «Омская губерния» о том, как предприятие исполняет требования Ростехнадзора.
Напомним, что во время плановой проверки в конце декабря контролирующее ведомство обнаружило в аэропорту 139 нарушений энергетической безопасности и пригрозило приостановить деятельность аэровокзала на трое суток.
По словам Зезюли, все замечания были связаны с недоделками после недавнего ремонта. Прямо во время проверки 123 из 139 нарушений были устранены. Сейчас сотрудники аэропорта работают с остальными недочётами.
Сергей Зезюля, генеральный директор ОАО «Омский аэропорт»:
— Масштабные работы по модернизации не повлияют на качество обслуживания пассажиров. Авиапредприятие продолжит работу в обычном режиме.
Как ранее сообщал Ростехнадзор, основные нарушения были однотипными и встречались на разных участках: не защищённые от коррозии провода, отсутствие освещения в распределительных устройствах, течь масла.