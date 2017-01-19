Омский аэропорт устранил почти все нарушения, за которые его хотели закрыть

Сегодня, 19 января, генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Сергей Зезюля отчитался на официальном портале «Омская губерния» о том, как предприятие исполняет требования Ростехнадзора.

Напомним, что во время плановой проверки в конце декабря контролирующее ведомство обнаружило в аэропорту 139 нарушений энергетической безопасности и пригрозило приостановить деятельность аэровокзала на трое суток.

По словам Зезюли, все замечания были связаны с недоделками после недавнего ремонта. Прямо во время проверки 123 из 139 нарушений были устранены. Сейчас сотрудники аэропорта работают с остальными недочётами.

Сергей Зезюля, генеральный директор ОАО «Омский аэропорт»:

— Масштабные работы по модернизации не повлияют на качество обслуживания пассажиров. Авиапредприятие продолжит работу в обычном режиме.

Как ранее сообщал Ростехнадзор, основные нарушения были однотипными и встречались на разных участках: не защищённые от коррозии провода, отсутствие освещения в распределительных устройствах, течь масла.