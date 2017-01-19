Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Посольство США ответило на слова Лаврова о переодетых дипломатах
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Не кадр, а шедевр": фанаты в восторге от груди жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
09:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии фермеры занимаются производством лечебно-диетического мяса

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане отдельные крестьянские и фермерские хозяйства занимаются производством уникального, лечебно-диетического мяса.

В деревне Каран-Бишинды Туймазинского района семья Пановых разводит вислобрюхих свиней, как называют их в обиходе, «вьетнамок». Они отличаются компактными размерами, спокойным характером, чистоплотностью, не имеют специфического запаха и экономичны в содержании. Мясо таких свиней считается лечебно-диетическим, так как содержит минимум вредного холестерина.

В 2013 году супруги Гузель и Владимир Пановы закупили двух свиноматок этой породы по 25 тысяч рублей за каждую. На сегодняшний день свиней в хозяйстве уже 18. На поросят, выращенных в хозяйстве Пановых, уже выстроилась очередь. На днях покупатель из Ульяновской области купил у Пановых свиней на племя. Таким результатом трехлетней селекции с подбором элитных хряков и маток фермеры гордятся особенно. Учитывая большой спрос на «вьетнамок», супруги планируют расширить поголовье свиней и возвести дополнительные хозяйственные постройки, сообщили в администрации Туймазинского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Группа Lord of the Dance выступит на инаугурации Трампа
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь