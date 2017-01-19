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11:59 (мск), источник: Югополис

«Территорию счастья» в Краснодаре могут достроить к концу 2017 года

Об этом было объявлено накануне на встрече с представителями дольщиков и застройщиком проблемных домов по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 и ул. Домбайской, 10.

В соответствии с разрешительной документацией по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 ООО «Кубань Строй Стандарт» строит 16-этажный трехсекционный дом, литер 1, рассчитанный на 525 квартир и 16-этажный двухсекционный дом литер 2 на 350 квартир. По ул. Домбайской, 10 строится ООО «Счастье» 16-этажный двухсекционный 318-квартирный жилой комплекс. При этом заявленные сроки сдачи домов в эксплуатацию неоднократно переносились, сейчас работы на объектах не ведутся.

Во время встречи в городской администрации 18 января застройщик Давид Купрадзе подтвердил, что будет достраивать дома самостоятельно за счет средств, полученных от продажи части активов компании. По словам Давида Купрадзе, уже найден подрядчик, который будет доводить многоэтажки до 100-процентной готовности.

— К 27 января подрядчик завершит обследование домов, определится с объемом работ. Мы планируем, что по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 они активизируются в первых числах февраля, а еще через 10−14 дней — на объекте по ул. Домбайской, 10, — сказал Давид Купрадзе.

По словам застройщика, для завершения всех работ с учетом соблюдения технологических процессов потребуется 6−8 месяцев, сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Как сообщал «Югополис», ранее отчаявшиеся дольщики ЖК «Территория счастья» записали видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

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