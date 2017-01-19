В Молдову через неделю могут приехать эксперты Роспотребнадзора

«Буквально через неделю приедут эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора и мы будем расширять список тех компаний, которые могут поставлять свою продукцию на российский рынок», — заявил Додон.

«Мы принципиально договорились, что снять полностью эмбарго на поставку молдавских продуктов на российский рынок не получится, пока действует соглашение об ассоциации с ЕС, но можно расширять список товаров и расширять количество компаний-производителей, которые поставляют товары на российский рынок. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы эту проблему решим», — отметил президент.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.