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09:42 (мск), источник: Интерфакс

Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»

Но не уточнили, как именно.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Федеральная антимопонольная служба и Минэкономразвития считают, что так называемые «антитеррористические поправки», разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, требуют корректировки.

К такому выводу чиновники двух ведомств пришли по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи при ФАС и Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

Как рассказали собеседники издания, чиновники прямо не говорили, что именно нужно корректировать.

Представители операторов связи назвали нецелесообразным хранение видео и данных о просмотренных пользователями роликах, а также весь трафик.

Так, директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика.

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Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.

В официальном отзыве ФАС к экспертному совету указано, что ведомство намерено обсудить механизм реализации закона, «чтобы не допустить ущемления интересов потребителей и поддержания условий конкуренции на рынке связи», пишет газета.

«Закон Яровой»

«Антитеррористические поправки» обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы.

Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

«Закон Яровой» входит в десятку худших мировых инициатив в области IT, препятствующих дальнейшему инновационному развитию индустрии, следует из доклада американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).

Комментарии
3
AVS
Этот "закон Шапокляк" могли выдумать только абсолютно глупые чиновники. И ещё создаётся впечатление, что наша власть просто боится народа. Вот и "закручивает гайки", как при Сталинском режиме.
Скоро государство наше многострадальное станет второй Северной Кореей.
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Пилигрим
на родину её,в донбасс...
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александр зыков
Операторы связи , тупые как пробки , их никто и Яровая в том числе не просила сохранять весь трафик . Ежу понятно , это невозможно , а вот SMS и телефонные разговоры записывать сохранить до полугода вполне реально ...
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