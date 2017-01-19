Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
Но не уточнили, как именно.
Но не уточнили, как именно.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Федеральная антимопонольная служба и Минэкономразвития считают, что так называемые «антитеррористические поправки», разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, требуют корректировки.
К такому выводу чиновники двух ведомств пришли по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи при ФАС и Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».
Как рассказали собеседники издания, чиновники прямо не говорили, что именно нужно корректировать.
Представители операторов связи назвали нецелесообразным хранение видео и данных о просмотренных пользователями роликах, а также весь трафик.
Так, директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика.
Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.
В официальном отзыве ФАС к экспертному совету указано, что ведомство намерено обсудить механизм реализации закона, «чтобы не допустить ущемления интересов потребителей и поддержания условий конкуренции на рынке связи», пишет газета.
«Закон Яровой»
«Антитеррористические поправки» обязывают операторов и
Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы.
Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.
«Закон Яровой» входит в десятку худших мировых инициатив в области IT, препятствующих дальнейшему инновационному развитию индустрии, следует из доклада американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).
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