Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Федеральная антимопонольная служба и Минэкономразвития считают, что так называемые «антитеррористические поправки», разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, требуют корректировки. К такому выводу чиновники двух ведомств пришли по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи при ФАС и Минэкономразвития, сообщают «Ведомости». Как рассказали собеседники издания, чиновники прямо не говорили, что именно нужно корректировать.

Представители операторов связи назвали нецелесообразным хранение видео и данных о просмотренных пользователями роликах, а также весь трафик.

Так, директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика.

Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи. В официальном отзыве ФАС к экспертному совету указано, что ведомство намерено обсудить механизм реализации закона, «чтобы не допустить ущемления интересов потребителей и поддержания условий конкуренции на рынке связи», пишет газета. «Закон Яровой» «Антитеррористические поправки» обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы.