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09:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Фермеры Южного Урала получат 2 миллиарда на посевную

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, РИА ФедералПресс. В минсельхозе Челябинской области разработан график доведения субсидий фермерам и сельхозорганизациям. С начала года и в период проведения посевной кампании, южноуральским фермерам будет перечислено 2 млрд 145 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Субсидии выделяются по двум направлениям госпрограммы: 1 млрд 460 млн рублей будет направлен в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и еще 685,2 млн рублей — по подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», — пояснил министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

В феврале планируется перечисление первого транша субсидий, которые выплачиваются в расчете на единицу посевных площадей. При условии подачи документов аграрии получат 100 рублей на каждый гектар посевов.

Второй транш погектарных субсидий будет доведен до сельхозтоваропроизводителей в марте. В марте также начнется выплата субсидии на погашение краткосрочных кредитов, взятых на пополнение оборотных средств. На эти цели до 1 июня направят 598,5 млн рублей.

В апреле будет перечислено 70 млн рублей на поддержку мясного скотоводства, 213,3 млн рублей на повышение продуктивности в молочном животноводстве, а также 15 млн рублей потребительским кооперативам на сбор и доставку молока.

В мае планируется направить грантовую поддержку начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам — 43,7 млн рублей и 28,2 млн рублей соответственно.

Своевременное перечисление субсидий позволит фермерским хозяйствам закупить необходимые объемы горюче-смазочных материалов, элитных семян, удобрений, средств защиты растений, а также направить часть средств на приобретение новой техники. График распределения средств господдержки был разработан в соответствии с указом главы региона Бориса Дубровского.

Напомним, ранее он поручил Сушкову обеспечить доведение средств до сельхозтоваропроизводителей Южного Урала прежде, чем начнется посевная кампания.

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