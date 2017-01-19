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11:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Красноярскнефтепродукт» оценили в 10 млрд рублей

К директорам компании уже обращаются потенциальные покупатели.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Топливную компанию «Красноярскнефтепродукт» оценили эксперты. По данным аналитиков, стоимость предприятия составляет около 10 млрд рублей. В цену входят сеть АЗС (3 млрд), Абалаковская база (до 6 млрд) и другие активы. К владельцам компании уже обращаются потенциальные покупатели.

Член совета директоров КНП Евгений Максименков признался, что сейчас довольно сложно дать реальную оценку имуществу предприятия.

«Интересанты обратились к нам, чтобы прояснить вопрос стоимости пакета акций, а также согласовать позиции. Дело в том, что на стоимость КНП будут влиять управленческие решения и позиция правительства края по ряду вопросов. Например, компенсация предприятию из бюджета региона просроченной дебиторской задолженности по северному завозу (0,9 млрд рублей). Также важно, будет ли край компенсировать предприятию ущерб от деятельности менеджмента, который систематически уничтожал акционерную стоимость предприятия (1 млрд рублей). Третий ключевой вопрос — компенсация убытков предприятия от сдерживания цен на топливо (2 млрд рублей)», — цитирует Максименкова портал DK.ru.

Также представитель КНП отметил, что предприятию необходимо разобраться с центральной нефтебазой. В случае ее демонтажа земельный участок могут продать девелоперам по цене от 3 до 5 млрд рублей.

Ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что КНП необходимо приватизировать. Глава региона заявил, что актив «не дает никакой эффективности отдачи, а лишь создает массу проблем».

АО «Красноярскнефтепродукт» — один из крупнейших в Красноярском крае оптовый и розничный нефтетрейдер. В его составе — 14 нефтебаз и 138 автозаправочных станций. Обеспечивает до 19% розничных и свыше 9% оптовых поставок нефтепродуктов в крае.

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